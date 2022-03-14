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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Минпромторг предложил отвязать цены на металлы и сырье от курса доллара

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг сообщил, что предлагает отвязать цены на металлы и сырье для их производства на внутреннем рынке от курса доллара США, чтобы обеспечить бесперебойную работу промышленности.

Ведомство предлагает временно установить максимально допустимые цены на отдельные виды минерально-сырьевых ресурсов на внутреннем рынке. Это поможет не допустить ажиотажного роста цен на сами ресурсы, а также на конечную продукцию на внутреннем рынке, а также поможет сохранить темпы реализации инвестиционных проектов и строительства объектов федерального и регионального значения, объяснили в министерстве.

В Минпромторге снова обратили внимание на сохранение высоких цен на сырьевые материалы (ЖРС, коксующийся уголь), лом черных металлов, а также отметили, что влиянию колебаний валютных курсов подвержена алюминиевая и медная продукция.

На прошлой неделе замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что российские металлурги при ценообразовании должны ограничить наценку 25% от себестоимости продукции и перезаключить, в случае необходимости, существующие контракты на текущий год со всеми промпредприятиями. При этом он отметил, что в случае, если металлурги не предоставят в ближайшее время свои предложения по сниженным ценам и рентабельности, то стоимость металлургической продукции будет устанавливать правительство.

"Цена, которую может установить правительство, может быть ниже той, о которой мы говорим здесь, которую мы с вами выработаем все вместе", - предупредил он.

С акционерами меткомпаний, как ожидается, по данной повестке будет встречаться глава ведомства Денис Мантуров. По словам сразу нескольких собеседников агентства как в металлургической отрасли, так и близких к министерству, встреча состоится в ближайшую среду, после возвращения министра из Китая.

Минпромторг Виктор Евтухов Денис Мантуров Китай

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