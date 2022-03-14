Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Французское председательство в Совете ЕС объявило о том, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал очередной пакет санкций против России в связи с событиями на Украине.

"Одобрение COREPER II во взаимодействии с нашими международными партнерами четвертого пакета санкций, который нацелен на физических и юридических лиц, вовлеченных в агрессию против Украины, а также на несколько секторов российской экономики", - говорится в твиттере постпредства Франции при Евросоюзе.

"Эти меры вступят в силу с момента их быстрой публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - отмечается в сообщении, опубликованном вечером в понедельник.

В нем также сообщается, что постпреды одобрили "заявление ВТО о российской агрессии против Украины, касающееся приостановки действия положения о наибольшем благоприятствовании в отношении России и приостановки рассмотрения кандидатуры Белоруссии в ВТО".

ЕС Украина

Новости

Российским компаниям разрешили отклониться от проектов годовой добычи ископаемых

Минпромторг согласился отложить тестирование маркировки новых видов товаров

Желдороги Финляндии прекратят прием грузов от российских компаний

Минск получил у Москвы рассрочку для платежей по кредитам

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Рубль закрыл торги понедельника слабым повышением к доллару и евро

Рубль закрыл торги понедельника слабым повышением к доллару и евро

Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям

Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям

Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель

Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч

Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч

"Роснефть" возобновит программу buyback, продлив ее до 31 декабря 2023 г.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });