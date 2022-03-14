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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Заявок от Maersk на заход в Петербург 12-17 марта не поступало

Контейнеровозы MSC и COSCO продолжили заходить в порт

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глобальные контейнерные линии на текущий момент продолжают осуществлять доставку контейнеров в порты РФ, но заторы в европейских портах-хабах уже привели к сбоям в расписании оставшихся судозаходов в порт Санкт-Петербург.

Согласно данным портала Marine Traffic, контейнеровоз Maersk Vayenga на выходных разгружался в "Петролеспорту" и на "Первом контейнерном терминале" (терминалы Global Ports). При этом, согласно данным автоматизированной системы службы капитана порта, на период 12-17 марта Maersk пока не подавал заявки на заходы в Петербург.

Согласно данным автоматизированной системы подачи заявок, на текущей неделе в Петербурге планируют судозаходы китайская COSCO (судно Espoir), швейцарская MSC (Zlata R) и Unifeeder (контейнеровозы Ida Rambow и Elbwave).

В опубликованном графике французской CMA CGM на текущей неделе запланированы несколько заходов в Петербург (Морской рыбный порт, ПКТ, Бронка). Однако в системе автоматизированных данных капитана порта этих заявок пока нет.

Глобальный тренд

По словам участников контейнерного рынка, заторы в европейских портах-хабах нарастают по всему периметру. Таможенные органы могут проверять всего по 50-70 контейнеров в сутки, этих темпов не хватает для оперативного сбора и отправки судовых партий. Никто не знает, когда можно будет назначить следующий судоход, говорят участники рынка.

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Помимо основных пунктов трансшипмента в Северной Европе (Роттердам, Гамбург, Антверпен), небольшая часть грузопотока на северо-запад РФ проходит через терминалы Финляндии (море-авто). Однако и там возникли проблемы. В последнем обновлении клиентам Maersk рекомендовал быть готовыми к задержкам доставки контейнеров в Финляндии в ближайшие недели.

Из-за заторов в Европе Maerk и MSC на прошлой неделе уже сняли с совместного сервиса несколько судозаходов на маршруте Китай - Европа. Между тем, в Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии. Новая вспышка затронула город Шэньчжень (второй крупнейший город-порт в Китае после Шанхая), в самом Шанхае также был выявлен ряд случаев. Если власти Китая введут локдаун и закроют порты на юге страны, глобальный сектор контейнерных перевозок ожидают еще более серьезные перебои.

Как сообщалось, тройка мировых лидеров морских контейнерных перевозок - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM - на долю которых приходится больше половины российского контейнерного рынка, в ответ на начало военной операции на Украине объявили о прекращении с 1 марта приема новых заказов на перевозку контейнеров в Россию и из нее. При этом MSC и Maersk приняли решение не распространять запрет на перевозку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные грузы. Позже Maersk сообщил о приостановке приема новых заказов на перевозку контейнеров с товарами первой необходимости в/из портов Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск.

Таможенные органы в ЕС и Великобритании в настоящее время проверяют все контейнерные грузы в Россию и из нее, проходящие транзитом через их терминалы и порты, для выявления санкционной продукции и товаров двойного назначения, сообщал Maersk. В своем заявлении компания предупреждала, что ожидает значительных задержек в доставке контейнеров в связи с тем, что такие страны как Нидерланды, Бельгия и Германия задерживают суда, следующие в Россию, в поисках запрещенных товаров.

MSC COSCO Maersk

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