Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: Dow Jones практически не изменился, S&P 500 понизился на 0,7%, а Nasdaq рухнул более чем на 2% в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Мартовское заседание Федрезерва пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что ФРС по итогам встречи повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,25-0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте и будет готов действовать более агрессивно в будущем, "если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой".

Наряду с решением о ставке ФРС также представит новые макроэкономические прогнозы.

"С учетом идеального шторма рыночных драйверов, а именно рекордной инфляции, экстремальной геополитической напряженности и грядущего решения Федрезерва, очень мало что говорит о возможном снижении волатильности", - отметил управляющий директор ETrade Крис Ларкин.

Goldman Sachs Group понизил прогноз для индекса S&P 500 на конец 2022 года второй раз за последний месяц в связи с конфликтом вокруг Украины - до 4700 пунктов с 4900 пунктов. Ранее банк ожидал, что индекс будет составлять порядка 5100 пунктов на конец текущего года, однако в середине февраля ухудшил прогноз.

Кроме того, инвесторы следили за ходом переговоров между российской и украинской делегацией. После нескольких часов обсуждений их участники решили взять техническую паузу до вторника, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"День начался с некоторым оптимизмом, что мирные переговоры покажут какой-то прогресс, - написал старший рыночный стратег Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Рейнкинг. - Однако реальная ситуация не подтвердила этот оптимизм".

Акции Occidental Petroleum подешевели на 4,1% по итогам торгов на фоне падения цен на нефть. Ранее бумаги дорожали на новости, что компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела акции компании на сумму $1,5 млрд.

Котировки акций Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp. потеряли 4,6% и 3,6% стоимости соответственно.

Цена бумаг Uber Technologies опустилась на 4,8% после сообщения компании о том, что с 16 марта она начнет взимать с клиентов в США дополнительную плату из-за роста цен на автомобильное топливо, говорится в сообщении компании. Надбавка при заказе такси составит от $0,45 до $0,55 за каждую поездку, при заказе еды (сервис Uber Eats) - $0,35-0,45.

Капитализация производителя автофургонов Lazydays Holdings Inc. снизилась на 4,2%. Руководство компании отвергло предложение B. Riley Financial, которая хотела купить фирму, заплатив $25 за акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник прибавил 1,05 пункта (менее 0,01%) и составил 32945,24 пункта.

Самый существенный рост в индексе показали акции American Express Co. (+2,9%), Travelers Cos. Inc. (+1,9%), а также Visa Inc. и Coca-Cola Co. (1,8%). Лидерами снижения стали Nike Inc. (-4,1%), Intel Corp. (-3,1%) и Apple Inc. (-2,7%).

Standard & Poor's 500 снизился на 31,2 пункта (0,74%) - до 4173,11 пункта.

Nasdaq Composite упал на262,59 пункта (2,04%) и составил 12581,22 пункта.