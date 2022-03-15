Банк ВТБ пообещал клиентам восстановить операции с иностранными ценными бумагами

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Банк ВТБ пообещал вернуть клиентам возможность проводить операции с иностранными ценными бумагами, говорится в пресс-релизе ВТБ.

"Банк ВТБ делает все, чтобы защитить интересы клиентов в условиях санкций и обеспечить для них возобновление возможности проведения операций с иностранными ценными бумагами", - отмечается в сообщении банка.

В пресс-релизе поясняется, что в связи с введением санкций ВТБ временно не может предоставлять клиентам услугу купли-продажи иностранных ценных бумаг.

"При этом иностранные ценные бумаги, приобретенные клиентами ВТБ на российских биржах, находятся в сохранности в российской юрисдикции", - подчеркивается в сообщении.

Как именно банк планирует предоставить доступ к иностранным ценным бумагам, в пресс-релизе не раскрывается. Отмечается только, что ВТБ разрабатывает комплексное решение, которое исключит риски клиентов и даст как можно более оперативный доступ к активам.

При этом по всем российским ценным бумагам, а также по инструментам срочного рынка ВТБ продолжит обслуживать клиентов в соответствии с регламентом бирж.

Как сообщалось 24 февраля, "ВТБ Мои инвестиции" рекомендовал своим розничным клиентам в кратчайшие сроки сократить или закрыть маржинальные позиции по портфелям иностранных ценных бумаг в связи с высокой волатильностью на финансовом рынке.

"Это необходимо для минимизации риска ваших портфелей в этих условиях. Возможно увеличение ставок риска вплоть до полного исключения ценных бумаг из списка маржинальных бумаг", - говорилось в сообщении.

ВТБ в конце февраля вместе с рядом других российских банков стал объектом блокирующих санкций США. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций, начиная с 2014 года.