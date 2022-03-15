ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила оценку темпа роста спроса на нефть в 2022 году в размере 4,15 млн баррелей в сутки, говорится в мартовском отчете организации.

При этом оценка спроса в 2021 году повышена на 0,09 млн б/с - до 96,74 млн б/с - за счет повышения оценки спроса в 2020 году на 40 тыс. б/с и оценки роста спроса в 2021 году на 50 тыс. б/с. Соответственно, абсолютная прогнозная величина спроса на 2022 год также выросла на 0,09 млн б/с - до 100,9 млн б/с.

Мировой спрос на нефть в 2021 году увеличился как в странах Организации экономического сотрудничества и развития так и в регионах, не входящих в ОЭСР, на фоне устойчивого экономического роста и отсутствия ощутимого воздействия штамма COVID-19 "омикрон".

"В декабре 2021 года мировой спрос на нефть зафиксировал устойчивый рост на 6,5 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено дополнительными потребностями в транспортном топливе в ответ на высокую мобильность", - пишут эксперты ОПЕК, отмечая переход некоторых потребителей с газа на нефть из-за высоких цен, а также рост спроса на нафту из-за увеличения спроса на нефтехимическую продукцию в Азии.

Увеличение потребления бензина стало основным фактором прироста в декабре - на 2,3 млн б/с, спрос на авиакеросин вырос на 0,7 млн б/с, на нафту - на 0,6 млн б/с к уровню декабря 2020 года.

"В будущем вызовы для мировой экономики, особенно связанные с замедлением экономического роста, ростом инфляции и продолжающимися геополитическими потрясениями, повлияют на спрос на нефть в различных регионах. В настоящее время рост мирового спроса на нефть в 2022 году остается неизменным на уровне 4,2 млн б/с, учитывая высокую неопределенность и крайнюю изменчивость событий последних недель", - говорится в отчете.

Рост спроса в странах ОЭСР прогнозируется на уровне 1,9 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - на уровне 2,3 млн б/с. Однако этот прогноз может измениться и будет скорректирован, когда появится больше ясности в отношении долговременных последствий геополитических потрясений.

Аналитики указывают, что на рынке будет преобладать неопределенность в отношении масштаба и влияния текущих геополитических потрясений, ограничений и реструктуризации производственных и торговых потоков, неуверенность в том, в какой степени это повлияет на инфляцию и спрос на нефть. Также неясной остается судьба энергетического перехода, особенно в Европе.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в январе, по предварительным данным, сократились на 3,1 млн баррелей - до 2,68 млрд баррелей - и были на 250 млн баррелей ниже среднего уровня за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+).