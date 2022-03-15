Michelin прекратил поставки в РФ и производство шин в Подмосковье

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, приостановила поставки в Россию и локальное производство шин на подмосковном заводе в Давыдово, сообщила компания.

В официальном пресс-релизе говорится, что на заводе в Подмосковье работают 750 человек.

"В текущих сложных и неопределенных условиях приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России", - отмечает компания, обещая адаптировать свои решения по мере развития ситуации.

Компания работает в России с 1997 года. Она стала первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в РФ, которое было открыто в 2004 году.

Всего в российском подразделении Michelin работают около 1 тыс. человек, в том числе 750 сотрудников на заводе в Давыдово. Подмосковная площадка имеет производственную мощность от 1,5-2 млн шин в год, в основном производит их для легковых автомобилей. Основной объем продукции выпускается для российского рынка, меньшая часть – для стран Северной Европы.

Продажи Michelin в РФ составляют 2% от общего объема продаж группы и 1% от мирового производства шин для легковых автомобилей.