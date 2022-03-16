Фондовые индексы США выросли на 1,8-2,9% на статданных

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы существенно выросли во вторник в ожидании подведения итогов заседания Федеральной резервной системы США, а также на статданных.

Аналитики уверены, что Федрезерв по итогам встречи руководства, которая завершится в среду, повысит ключевую процентную ставку впервые за четыре года. Ранее многие не исключали, что она будет поднята сразу на 50 базисных пунктов, однако на фоне повышенной неопределенности, связанной с событиями на Украине, такой сценарий теперь представляется маловероятным. Рынок рассчитывает на увеличение ставки на 25 б.п. - до 0,25-0,5% годовых.

Между тем производственная инфляция в США оказалась не такой значительной, как предполагали эксперты, что оказало поддержку рынку.

Цены производителей (индекс PPI) в феврале увеличились на 10% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Они остаются на этой отметке второй месяц подряд.

Тем не менее, подъем индикатора в помесячном сравнении замедлился до 0,8% с 1,2% в январе. При этом аналитики прогнозировали более значительный рост - на 0,9%.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте упал до минус 11,8 пункта по сравнению с 3,1 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк во вторник. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.

Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших повышение до 7 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 5,5 пункта.

Нынешнее значение показателя является минимальным с мая 2020 года.

Southwest Airlines Co. улучшила прогноз для выручки на первый квартал, сославшись на улучшение бизнеса в марте из-за падения уровня заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон". Авиаперевозчик ожидает сокращения выручки на 8-10% вместо ранее предполагавшегося снижения на 10-15%. Котировки акций Southwest Airlines выросли на 4,9% по итогам торгов.

Аналогичные позитивные прогнозы сделали еще три авиакомпании. Стоимость их акций также существенно повысилась: JetBlue Airways Corp. - на 7,2%, Delta Air Lines - на 8,7%, United Airlines Holdings - на 9,2%.

Сеть кинотеатров AMC Entertainment неожиданно объявила о приобретении 22% золотодобывающей компании Hycroft Mining Holding Corp. Цена бумаг AMC увеличилась на 6,8%. Акции Hycroft подорожали на 9,4%, хотя в начале дня скачок котировок превышал 50%.

Стоимость акции AT&T Inc. поднялась на 0,9%. Телекоммуникационная и медиакомпания сообщила о том, что планирует капитальные инвестиции в 2022-2023 гг. в объеме около $24 млрд.

Капитализация Tesla повысилась на 4,6%. Компания сообщила о том, что поднимает цены на электромобили в США на фоне роста производственных расходов.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 599,1 пункта (1,82%) и достиг 33544,34 пункта. Наиболее значительное повышение среди компонентов индекса продемонстрировали акции Walt Disney Co., подорожавшие на 4%, Microsoft Corp. - на 3,9%, Procter & Gamble Co. - на 3,6%.

При этом снижение котировок показали только бумаги Chevron Corp. - на 5,1% и Dow Inc. - на 2,3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 89,34 пункта (2,14%), составив 4262,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии увеличился на 367,4 пункта (2,92%) - до 12948,62 пункта.