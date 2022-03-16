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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:24

"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля

"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск с лета на период с 4 апреля по 24 апреля, сообщила компания.

Ранее единый корпоративный отпуск компании был запланирован в период с 25 июля по 14 августа. "АвтоВАЗ" отмечает, что отпуск был сдвинут влево "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".

"Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года", - отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Исключение будет сделано для подразделений, отвечающих за обеспечение нормального функционирования инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске, подразделений инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству, некоторых подразделений логистики, а также части персонала подразделений и дочерних компаний, занятых дистрибуцией запасных частей и сервисным обслуживанием клиентов.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

По данным АЕБ, продажи "АвтоВАЗа" за январь-февраль 2022 года составили 40 423 автомобиля Lada (-19,4%).

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились – 68% на 32%.

АвтоВАЗ

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