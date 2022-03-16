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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:24

Покупатели в ЕС сократили заявку на транзит газа через Украину на 13%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Загрузка украинского транзитного коридора в среду сократилась на 13% согласно заявкам европейских покупателей.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 95 млн куб. м на 16 марта", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Как подтверждают данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 16 марта составляет 95 млн куб. м, заявка на 15 марта была 109,4 млн куб. м.

Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, со вторника перешел в реверсный режим и в среду продолжит транспортировать газ из ФРГ в Польшу. "Газпром" не бронировал мощности польского участка газопровода ни на регулярной, ни на дополнительной ночной сессии. Поставки газа из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников на наступившей неделе опять снижается. Если на прошлой неделе (с 7 по 13 марта) вклад ветрогенерации в энергетический баланс Европы составил в среднем 17%, то в понедельник 14 марта он упал до 14%, а во вторник до 10%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Прогноз погоды на ближайшие дни обещает спокойную маловетреную погоду.

Газпром ЕС Украина

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