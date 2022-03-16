Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:24

Кризисный менеджер группы Газпромбанка увидел возможности в сложившейся ситуации

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Компания группы Газпромбанка ООО "ГПБ Развитие активов", специализирующаяся на антикризисном управлении, сообщила, что видит в текущей ситуации в российской экономике больше возможностей для применения своих компетенций.

"Описанные события (санкции после начала военной операции на Украине, резко выросшая ставка ЦБ, введение валютного контроля и пр. - ИФ) не приведут к значительному сокращению выручки общества, поскольку основным направлением деятельности является оказание услуг в пользу АО "Газпромбанк" по финансовому оздоровлению его проблемных активов. По мнению руководства, в сложившейся ситуации количество проблемных активов АО "Газпромбанк" не сократится, а возрастет. В настоящий момент количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным", - говорится в комментарии руководства компании в годовой бухгалтерской отчетности, датированном 11 марта.

По мнению руководства "ГПБ Развитие активов", компания не будет испытывать риска ликвидности, так как на дату утверждения отчетности имела на краткосрочных депозитах в ГПБ и Сбербанке 1,86 млрд рублей и $2,2 млн. Общество не испытывает затруднений при снятии средств со счетов, отмечается в пояснительной записке.

ООО "ГПБ Развитие активов" создано в 2017 году "и является специализированной инфраструктурой, сосредоточившей в себе компетенции полного цикла финансового оздоровления, восстановления операционной деятельности и повышения стоимости проблемных и непрофильных активов", отмечается на сайте этой компании.

Газпромбанк ГПБ Развитие активов Украина Банк России Сбербанк

Новости

Покупатели в ЕС сократили заявку на транзит газа через Украину на 13%

Wildberries начал внутреннее расследование сбоя в работе сайта и приложений

"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля

"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля

"Коммерсантъ" сообщил о подготовке "Интер РАО" к делистингу с "Мосбиржи"

Fitch будет считать дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях

Fitch будет считать дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях

"УАЗ" возобновил сборку автомобилей после двухдневной остановки конвейера

Россия в январе увеличила вложения в US Treasuries 2-й месяц подряд

Россия в январе увеличила вложения в US Treasuries 2-й месяц подряд

Джонсон посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию в поисках новых источников поставок нефти

Худавердян уйдет с поста управляющего директора "Яндекса" после попадания под санкции ЕС

Лондон ввел санкции против глав "Рособоронэкспорта", "Россетей" и ряда других бизнесменов

Лондон ввел санкции против глав "Рособоронэкспорта", "Россетей" и ряда других бизнесменов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });