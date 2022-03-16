Кризисный менеджер группы Газпромбанка увидел возможности в сложившейся ситуации

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Компания группы Газпромбанка ООО "ГПБ Развитие активов", специализирующаяся на антикризисном управлении, сообщила, что видит в текущей ситуации в российской экономике больше возможностей для применения своих компетенций.

"Описанные события (санкции после начала военной операции на Украине, резко выросшая ставка ЦБ, введение валютного контроля и пр. - ИФ) не приведут к значительному сокращению выручки общества, поскольку основным направлением деятельности является оказание услуг в пользу АО "Газпромбанк" по финансовому оздоровлению его проблемных активов. По мнению руководства, в сложившейся ситуации количество проблемных активов АО "Газпромбанк" не сократится, а возрастет. В настоящий момент количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным", - говорится в комментарии руководства компании в годовой бухгалтерской отчетности, датированном 11 марта.

По мнению руководства "ГПБ Развитие активов", компания не будет испытывать риска ликвидности, так как на дату утверждения отчетности имела на краткосрочных депозитах в ГПБ и Сбербанке 1,86 млрд рублей и $2,2 млн. Общество не испытывает затруднений при снятии средств со счетов, отмечается в пояснительной записке.

ООО "ГПБ Развитие активов" создано в 2017 году "и является специализированной инфраструктурой, сосредоточившей в себе компетенции полного цикла финансового оздоровления, восстановления операционной деятельности и повышения стоимости проблемных и непрофильных активов", отмечается на сайте этой компании.