Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в феврале исполнили сделку по ограничению добычи на 137%, подсчитали эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом страны ОПЕК перевыполнили ее на 39%, а страны, не входящие в организацию, - на 32%.

Таким образом, на рынок в феврале не поступило 1,1 млн б/с нефти по сравнению с планом.

Добыча нефти в странах ОПЕК+

"В феврале добыча нефти во всех 23 странах-членах блока ОПЕК+ выросла на 350 тыс. б/с, до 44,14 млн б/с, после того, как восстановилась добыча в Ливии, а Саудовская Аравия добилась запланированного увеличения. Принимая во внимание только 19 членов, связанных соглашением о поставках, объем производства увеличился на 120 тыс. б/с, что намного меньше запланированного увеличения на 400 тыс. б/с. В Нигерии, страдающей от саботажа, добыча упала на 80 тыс. б/с, до 1,3 млн б/с в феврале, что на 400 тыс. баррелей в сутки ниже запланированного", - говорится в отчете.

Добыча нефти в Казахстане в феврале выросла до 1,65 млн б/с (исполнение сделки на 45%), в Азербайджане снизилась до 0,57 млн б/с (303%).

Добыча нефти в РФ

Предложение нефти из России в феврале снизилось на 20 тыс. б/с - до 10,05 млн б/с, при этом сделка была перевыполнена на 23% (в январе - 9%).

Россия на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа в апреле может снизить добычу на 3 млн б/с, сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Перспектива крупномасштабных перебоев в добыче нефти в России грозит вызвать глобальный шок предложения нефти. По нашим оценкам, с апреля добыча российской нефти в объеме 3 млн б/с может быть остановлена из-за введения санкций и отказа покупателей от экспорта. ОПЕК+ на данный момент придерживается своего соглашения об увеличении поставок на скромные ежемесячные суммы. Только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают существенными резервными мощностями, которые могли бы немедленно помочь компенсировать дефицит России", - говорится в отчете.

Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году

Международное энергетическое агентство понизило на 1,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году.

В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем на 2,1 млн б/с - до 99,7 млн б/с в 2022 году. В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2022 году вырастет на 3,2 млн б/с.

"Рост цен на сырьевые товары и международные санкции, введенные против России(...), заметно снизят глобальный экономический рост. В результате мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 1,3 млн б/с на второй квартал. Общий спрос в настоящее время прогнозируется на уровне 99,7 млн баррелей в сутки в 2022 году, что на 2,1 млн баррелей в сутки больше, чем в 2021 году", - сообщается в отчете.

Общие коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в январе сократились на 22,1 млн баррелей. Запасы оказались меньше на 336 млн барр. по сравнению со средним показателем за 2017-2021 году - 2 млрд 621 млн барр., что является историческим минимумом за последние почти восемь лет. Предварительные данные за февраль показывают, что промышленные запасы ОЭСР упали еще на 29,8 млн барр.