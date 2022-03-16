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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Песков не стал отвечать на вопрос, останется ли Набиуллина главой ЦБ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать, чью кандидатуру на пост председателя Центробанка Владимир Путин намерен выдвинуть на следующей неделе.

"Мы никогда не анонсируем такие (предложения - ИФ). Когда президент внесет - тогда и внесет", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, продолжит ли Эльвира Набиуллина руководить Банком России.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной - до 24 марта.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на пять лет.

Дмитрий Песков Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Владимир Путин

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