Аэропорт "Жуковский" на фоне санкций против РФ приостановит выплату процентов по кредитам

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт "Жуковский" на фоне действия антироссийских санкций договорился о приостановке выплаты процентов по кредитам, сообщили в пресс-службе АО "Рампорт аэро" (управляет аэропортом).

"В условиях осуществляемого на Россию санкционного давления аэропортом уже проведены успешные переговоры с кредитными организациями. Достигнута договоренность о временной приостановке выплаты процентов по действующим кредитным обязательствам", - говорится в сообщении. С какими именно организациями удалось договорится, не уточняется.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", среди банков-контрагентов "Рампорт аэро" были ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, банк Солидарность, Сбербанк, Синко-банк. Общий объем заемных средств компании на конец 2020 года (более свежих данных нет) составлял более 2,6 млрд руб.

Пресс-служба "Рампорта" также сообщила о назначении гендиректором Евгения Солодилина, который до этого был первым заместителем главы компании. До него должность CEO занимал литовец Томас Вайшвила. Ранее в марте Вайшвила добровольно сложил полномочия и вышел из состава совета директоров "Рампорта", сообщал источник "Интерфакса".

"Евгений Солодилин является одним из авторов проекта развития гражданского аэропортового комплекса на базе инфраструктуры аэродрома "Раменское". Входит в состав высшего менеджмента АО "Рампорт аэро" с момента основания предприятия в 2014 году", - сообщили в пресс-службе. Солодилин при этом сохранил за собой пост руководителя АО "Жиа карго" - оператора обслуживания грузов и почты в "Жуковском".

Авиакомпании-партнеры "Жуковского" совместно с менеджментом аэропорта "прорабатывают возможности продолжения деятельности в сложившей обстановке", также сообщили в пресс-службе. "В качестве первого шага осуществляется процесс перебазировки в "Жуковский" дополнительных воздушных судов российского производства для осуществления пассажирских авиаперевозок по всем доступным в условиях действующих ограничений внутренним и международным направлениям. Аналогичные шаги предпринимаются по линии взаимодействия с грузовыми партнерами аэропорта", - сказано в сообщении.

Компанию "Рампорт Аэро" в 2014 году учредили ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (на тот момент "дочка" литовской Avia Solutions Group, с 2015 года - голландской United Airports Management B.V.) и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия". На конец 2019 года у "Юнайтед эйрпортс менеджмент" было 52,5% в "Рампорт Аэро", 25% оставалось у "ТВК Россия", 22,5% было у советника президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Бориса Алешина, следует из отчетности оператора "Жуковского".