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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

"Энел Россия" не будет выплачивать дивиденды в 2022 году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Энел Россия" не будет выплачивать дивиденды в 2022 году, сообщила компания.

"Учитывая текущий фокус на финансовую стабильность, распределение дивидендов в 2022 г. не предусмотрено в соответствии с решением совета директоров компании 9 февраля 2022 г.", - говорится в презентации компании.

В 2020 г. "Энел Россия" зафиксировала дивидендные выплаты на 2020-2022 гг. в размере 3 млрд руб. в год. В 2020 г. эта сумма была выплачена акционерам. Но в ходе Дня стратегии в феврале 2021 г. менеджмент компании объявил, что выплаты 2021 г. будут перенесены на 2023 г.

Таким образом, в 2022 г. дивиденды должны были составить 3 млрд руб., в 2023 г. - порядка 5,2 млрд руб. (65% от чистой прибыли 2022 г. и 3 млрд руб., перенесенные с 2021 г.).

В течение 2021 г. компания не раз комментировала, что сохраняет этот план. Но опубликованная осенью новая редакция дивидендной политики больше не устанавливала какие-либо фиксированные ориентиры выплат.

Срок действия предыдущего документа подошел к концу, а новый устанавливает несколько ключевых принципов, которыми компания будет руководствоваться при принятии решения о дивидендах, говорила в ходе одной из телефонных конференций с инвесторами финансовый директор компании Юлия Матюшова, подчеркивая, что документ не меняет подход компании к выплатам.

Энел Россия

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