Президент РФ заявил, что доверие к доллару подорвано действиями США и ЕС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - США и Евросоюз объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, доверие к доллару как к основной резервной валюте подорвано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как к основной резервной валюте", - сказал Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ в режиме ВКС, говоря о санкционной политике Запада по отношению к России.

Он отметил, что "нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов". "По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен так и будет происходить, конвертировать свои бумажные или цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота и других реальных активов", - сказал президент РФ.

А это, подчеркнул он, только усилит дефицит на этих рынках.