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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

Путин призвал исключить ручное регулирование цен в России

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ должны исключить регулирование цен "в ручном режиме", обеспечив доступность товаров на потребительском рынке. Стабилизации цен должно способствовать увеличение предложения, в том числе за счет перенаправления экспортных товаров на внутренний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

Как добиться стабилизации цен в РФ

"Важнейшая задача - обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Прежде всего, имею в виду товары первой необходимости - лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам", - сказал он.

"При этом необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен: именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен", - заявил глава государства.

Одним из способов насыщения рынка, как следует из слова президента, могут стать поставки в РФ ранее экспортировавшихся товаров. "В ситуациях, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки нужно не сокращать производство, а напротив направить дополнительные объёмы товаров на внутренний рынок", - сказал Путин.

"Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны, в том числе на бензин, дизель, битум, металлы, другие экспортные товары", - считает Путин.

"Прошу правительство и ФАС, региональные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на этих рынках", - добавил он.

Адаптация экономики России к новым реалиям

Экономика России обязательно адаптируется к новым реалиям, но структурные изменения в ней могут привести к временному росту цен и безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. Будем укреплять наш технологический, научный суверенитет. Направим дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, жилищного строительства. Продолжим развивать внешнеторговые связи с расчетом на быстрорастущие, динамичные международные рынки", - сказал Путин.

"Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики, и, не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы", - отметил он.

"В этой ситуации наша задача - минимизировать подобные риски, не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов", - подчеркнул президент.

Владимир Путин

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