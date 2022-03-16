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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

Fitch снизило рейтинги "ДОМ.РФ" и Транскапиталбанка до "СС"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте банка "ДОМ.РФ" до "СС" с "B".

Краткосрочный РДЭ банка снижен до "С" с "B".

Также агентство понизило до аналогичных уровней рейтинги Транскапиталбанка.

В пресс-релизе агентства отмечается, что рейтинг "СС" соответствует определению "дефолт представляется вероятным в том или ином виде". Это отражает ограничения на выплату долговых обязательств иностранным кредиторам в иностранной валюте.

Снижение рейтингов последовало за ухудшением суверенных рейтингов РФ от 8 марта.

Банк "ДОМ.РФ" по итогам 2021 года занимал 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Транскапиталбанк занял в рэнкинге 37-е место.

Fitch

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