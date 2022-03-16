Минфин откроет регионам кредитные линии в 10% от их доходов

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ откроет каждому субъекту РФ кредитные линии с погашением до конца года в размере 10% от общего объема их доходов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Минфин предоставит безусловную кредитную линию каждому субъекту РФ, она составит 10% от общего объема доходов со сроком погашения не ранее конца текущего года", - сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в режиме видеоконференции.

Также президент сообщил, что будут дополнительно проиндексированы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и использованы другие меры поддержки региональных финансов. "Все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам будут отсрочены, перенесены вправо, а выплаты по коммерческим там, где это необходимо, будут заменены бюджетными", - сказал он.

Помимо этого при необходимости будет рассматриваться вопрос увеличения объемов инфраструктурных кредитов.