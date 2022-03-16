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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

Путин заявил, что аванс по госконтрактам должен составлять не менее 50% от их объема

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил правительству РФ увеличить объемы авансирования по госконтрактам не менее чем на 50% от стоимости контракта.

"Предприятия, выполняющие заказы госорганов и госкомпаний, должны своевременно получать деньги за поставленные товары и услуги, - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. - В этой связи предлагаю увеличить объемы авансирования по госконтрактам. Аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта".

Также президент РФ предложил сократить срок оплаты по таким контрактам до семи дней.

При этом Путин подчеркнул, что проблем финансирования со стороны федерального бюджета не будет.

"Проблема не в деньгах, - отметил президент, - основные трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков. Поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных проектов, их этапы".

Также Путин предложил правительству рассмотреть возможность запуска в текущем году других (не в сфере дорожного строительства - ИФ) инфраструктурных проектов и нарастить объем закупок у российских предприятий, например, в области общественного транспорта.

Владимир Путин

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