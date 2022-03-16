Власти РФ обсуждают "санкционное" урезание прав акционеров стратегических АО на выкуп акций

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает идею временно аннулировать право акционеров стратегических компаний на обязательный выкуп у них акций в случае перехода более 75% контроля государству.

Как сообщил источник "Интерфакса", знакомый с инициативой, это ведомство предлагает вывести из-под действия второго и третьего абзацев пункта 1 статьи 75 закона об АО случаи принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации стратегического общества, в результате которого "образуется акционерное общество, более 75 процентов обыкновенных акций которого по завершению такой реорганизации будут находиться в федеральной собственности". В настоящий момент эти нормы позволяют акционерам, голосовавшим против решения о такой реорганизации, требовать от компании выкупить у них их ценные бумаги.

В случае, если акции торгуются на бирже, такой выкуп осуществляется по цене не ниже средневзвешенной за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении собрания акционеров по вопросу о реорганизации. В других случаях цена должна быть не ниже определенной оценщиком без учета ее изменения в результате перспектив реорганизации.

По словам источника, Минэкономразвития считает, что такое ограничение прав акционеров может быть поддержано в качестве временной меры на период, когда из-за санкционного давления "цена выкупа акций у акционеров будет существенно влиять" на обеспечение стратегических интересов государства, его обороноспособности и безопасности, "защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ".