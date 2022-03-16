Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:41

Власти РФ обсуждают "санкционное" урезание прав акционеров стратегических АО на выкуп акций

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает идею временно аннулировать право акционеров стратегических компаний на обязательный выкуп у них акций в случае перехода более 75% контроля государству.

Как сообщил источник "Интерфакса", знакомый с инициативой, это ведомство предлагает вывести из-под действия второго и третьего абзацев пункта 1 статьи 75 закона об АО случаи принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации стратегического общества, в результате которого "образуется акционерное общество, более 75 процентов обыкновенных акций которого по завершению такой реорганизации будут находиться в федеральной собственности". В настоящий момент эти нормы позволяют акционерам, голосовавшим против решения о такой реорганизации, требовать от компании выкупить у них их ценные бумаги.

В случае, если акции торгуются на бирже, такой выкуп осуществляется по цене не ниже средневзвешенной за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении собрания акционеров по вопросу о реорганизации. В других случаях цена должна быть не ниже определенной оценщиком без учета ее изменения в результате перспектив реорганизации.

По словам источника, Минэкономразвития считает, что такое ограничение прав акционеров может быть поддержано в качестве временной меры на период, когда из-за санкционного давления "цена выкупа акций у акционеров будет существенно влиять" на обеспечение стратегических интересов государства, его обороноспособности и безопасности, "защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ".

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аграрии РФ готовятся к проведению сева в новых условиях. Обзор

Аграрии РФ готовятся к проведению сева в новых условиях. Обзор

США сократили закупки нефти в России в четыре раза на прошлой неделе

"КАМАЗу" грозит сокращение производства на 40% из-за дефицита компонентов

"КАМАЗу" грозит сокращение производства на 40% из-за дефицита компонентов

Минфин откроет регионам кредитные линии в 10% от их доходов

Минфин откроет регионам кредитные линии в 10% от их доходов

Президент РФ заверил, что ЦБ не придется включать "печатный станок"

Источник заявил о временном введении рекомендуемых предельных цен на металлы в РФ

ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающего РФ иностранного бизнеса

ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающего РФ иностранного бизнеса

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"

Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });