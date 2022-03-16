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Независимые директора Пенни, Маннингс и Эдвардс покидают совет директоров "Норникеля"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Независимые неисполнительные директора, Роджер Маннингс и Роберт Эдвардс, а также глава совета директоров "Норникеля" Гарет Пенни приняли решение выйти из его состава, говорится в сообщении компании.

Кандидаты для избрания в совет директоров будут объявлены в установленном порядке.

Гарет Пенни, экс-глава алмазодобывающей De Beers, возглавлял совет директоров "Норникеля" с марта 2013 года. Он был избран спустя несколько месяцев после подписания соглашения акционеров "Норникеля", которое заключили "Интеррос" Владимира Потанина, "Русал" Олега Дерипаски и Millhouse (позже - Crispian) Романа Абрамовича и его партнеров. Соглашение было заключено на 10 лет и истекает в конце 2022 года.

Роберт Эдвардс, глава компании Highcross Resources Ltd, избирался в совет с 2014 года, его номинировала Millhouse.

Роджер Левелин Маннингс входит в совет с 2018 года. Он также является независимым директором ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО АФК "Система", о его выходе из совета директоров этих компаний пока не сообщалось.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Казначейские акции, которые "Норникель" оставил для программы стимулирований - 0,5%. Free float "Норникеля" - около 33%.

Норникель
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