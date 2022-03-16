Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения ДКП при необходимости

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США уверена, что американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания, на котором центробанк повысил ключевую процентную ставку впервые с 2018 года.

Более того, Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости, добавил Пауэлл.

Глава ФРС признал, что инфляция в США высокая, и допустил, что она останется на повышенном уровне дольше, чем предполагалось ранее. В частности, он указал, что эффект от повышения ставки скажется на темпах роста потребительских цен не сразу, а с определенным запозданием.