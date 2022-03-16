Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения ДКП при необходимости

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США уверена, что американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания, на котором центробанк повысил ключевую процентную ставку впервые с 2018 года.

ЭкономикаФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п.Читать подробнее

Более того, Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости, добавил Пауэлл.

Глава ФРС признал, что инфляция в США высокая, и допустил, что она останется на повышенном уровне дольше, чем предполагалось ранее. В частности, он указал, что эффект от повышения ставки скажется на темпах роста потребительских цен не сразу, а с определенным запозданием.

ФРС Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС готова ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости

ФРС готова ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости

Аграрии РФ готовятся к проведению сева в новых условиях. Обзор

Аграрии РФ готовятся к проведению сева в новых условиях. Обзор

США сократили закупки нефти в России в четыре раза на прошлой неделе

"КАМАЗу" грозит сокращение производства на 40% из-за дефицита компонентов

"КАМАЗу" грозит сокращение производства на 40% из-за дефицита компонентов

Минфин откроет регионам кредитные линии в 10% от их доходов

Минфин откроет регионам кредитные линии в 10% от их доходов

Президент РФ заверил, что ЦБ не придется включать "печатный станок"

Источник заявил о временном введении рекомендуемых предельных цен на металлы в РФ

ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающего РФ иностранного бизнеса

ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающего РФ иностранного бизнеса

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });