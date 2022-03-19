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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:20

Три нефтесервисные зарубежные компании "большой четверки" уйдут из РФ

Три нефтесервисные зарубежные компании "большой четверки" уйдут из РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Три крупнейшие международные нефтесервисные компании, входящие в "большую четверку", 19 марта заявили о планах ухода из России.

Первой сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России американская Halliburton, отметив, что совместных предприятий на территории РФ у нее нет. Поставки запчастей и продуктов в Россию были остановлены Halliburton несколько недель назад.

"Мы глубоко опечалены войной на Украине. У нас есть сотрудники как на Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону. С самого начала этого конфликта мы уделяли первостепенное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций", - приводятся в сообщении слова президента и CEO Halliburton Джеффа Миллера.

Далее о свертывании планов в РФ сообщила международная Schlumberger. "Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта на Украине", - приводятся слова главного исполнительного директора Оливье Ле Пеша. "В первую очередь, мы сосредоточены на здоровье, безопасности и защите наших сотрудников, коллег и их семей на Украине, России и во всем регионе", - отметил он.

"По мере развития ситуации мы оценивали наше будущее и решили немедленно приостановить внедрение новых инвестиций и технологий для операций в России. Мы продолжаем активно следить за этой динамичной ситуацией и будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с действующими международными законами и санкциями", - добавил глава компании.

"Безопасность и надежность лежат в основе нашей компании, и мы призываем к прекращению конфликта и восстановлению безопасности в регионе", - подчеркнул Ле Пеш.

Baker Hughes также объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России. Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции по мере выполнения текущих договорных обязательств, говорится на сайте.

"Кризис на Украине вызывает серьезную озабоченность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, и наши сердца обращены к людям и семьям тех, кто пострадал", - сказал председатель и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли. "Здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов, партнеров и их семей всегда остается нашим главным приоритетом. Мы постоянно следим за ситуацией, и сегодняшнее объявление следует за внутренним решением, принятым нашим советом директоров и доведенным до руководящей команды в начале этой недели", - поясняет Baker Hughes.

Weatherford, входящая в четверку крупнейших нефтесервисных компаний мира, пока не сообщала о своих планах относительно России.

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