SEC может обязать компании отчитываться о рисках изменения климата от их операций

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в понедельник проведет голосование по поводу новых правил, которые обяжут публичные компании отчитываться о рисках, связанных с изменением климата и выбросами парниковых газов от своих операций.

Предложенные инициативы предусматривают, что компании должны раскрывать информацию о том, какое влияние связанные с изменением климата риски могут оказать на их бизнес в краткосрочной и долгосрочной перспективе, каким образом они планируют идентифицировать эти риски и управлять ими, и есть ли у них план перехода на более экологичные источники энергии на фоне изменения климата, пишет MarketWatch.

Кроме того, компании должны будут отчитываться о масштабе прямых (Scope 1) выбросов парниковых газов от своих предприятий или транспортных средств, которые им принадлежат. Также компаниям будет необходимо предоставлять информацию об энергетических косвенных (Scope 2) выбросах парниковых газов.

Наиболее противоречивая часть новых правил касается так называемых прочих косвенных выбросов (Scope 3), или выбросов, которые связаны с использованием клиентами компаний их продукции.

SEC не будет требовать от компаний данные об этом типе выбросов, если их сокращение не предусмотрено целями компаний в рамках мер по борьбе с изменением климата.

В том случае, если SEC проголосует в пользу принятия новых правил, то они будут вынесены на публичное обсуждение на срок как минимум 60 дней. Затем SEC переработает правила в соответствии с комментариями общественности и проведет новое голосование. Новые правила могут вступить в силу уже в 2024 году.