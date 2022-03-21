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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Пауэлл сообщил о готовности Федрезерва повысить ставки сразу на 50 б.п.

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США готова к повышению ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 б.п. в случае необходимости, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Мы предпримем все необходимые меры для возврата к ценовой стабильности", - сказал Пауэлл в понедельник, выступая на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).

ЭкономикаФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п.Читать подробнее

На прошлой неделе Федрезерв увеличил ставку на 25 б.п., до 0,25-0,5%, причем прогноз показал, что руководители центробанка в среднем планируют повысить ставку до 1,9% к концу этого года и до примерно 2,75% к концу следующего.

"Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки более чем на 25 б.п. на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем, - сказал Пауэлл. - А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем".

Большинство руководителей ФРС полагают, что нейтральный уровень ключевой ставки в США составляет около 2,5% при условии, что инфляция составляет порядка 2%.

Жесткие меры могут потребоваться Федрезерву для сдерживания рекордной инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в феврале подскочили на 7,9% в годовом выражении, а индекс PCE, ключевой показатель инфляции для ФРС, без учета волатильных цен на питание и энергоносители, в январе увеличился на 5,2%.

"Федрезерв боится ускорения инфляции больше, чем замедления экономического роста или ослабления рынка труда, - отметил Томас Ки из Stock Traders Daily. - Сейчас они объявили открытую войну высокой инфляции, и они едва ли остановятся в ближайшее время".

ФРС США Джером Пауэлл
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