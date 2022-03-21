Fitch повысило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости основных металлов и угля, которую оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
Это обусловлено повышением спроса на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19, недостаточным предложением и краткосрочными перебоями в поставках, в том числе из-за конфликта на Украине. Также пересмотр цен ряда металлов связан с увеличением долгосрочного спроса на фоне глобальной декарбонизации.
Повышение прогноза стоимости никеля на 2022-2024 гг отражает усиление рисков для поставок, поскольку на долю России приходится около 7% мирового производства этого металла. Кроме того, остается существенным спрос на никель со стороны производителей аккумуляторов.
Запасы меди в мире находятся на крайне низком уровне, при этом существуют проблемы с поставками из Чили и Перу, отмечают аналитики Fitch. На РФ приходится примерно 4% мировых поставок этого металла, в связи с чем санкции против страны также могут негативно сказаться на поставках.
Пересмотр прогнозных цен на золото связан с его статусом "безопасной гавани" в период геополитической напряженности, а также инфляционным давлением, отмечают аналитики агентства.
Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):
|Сырье:
|2022г
|2022г
|2023г
|2023г
|2024г
|2024г
|2025г
|2025г
|долгосроч.
|прогноз
|-
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|никель
|16000
|20000
|14000
|17000
|14000
|15000
|15000
|15000
|15000
|15000
|медь
|8500
|9500
|8000
|8500
|7500
|7500
|7500
|7500
|6700
|7000
|цинк
|2900
|3500
|2500
|2900
|2200
|2500
|2200
|2200
|2100
|2100
|алюминий
|2500
|2950
|2500
|2400
|2500
|2500
|2250
|2250
|2000
|2000
|золото, $ за унцию
|1600
|1800
|1400
|1600
|1300
|1400
|1300
|1300
|1300
|1300
|коксующийся уголь
|160
|300
|140
|160
|140
|140
|140
|140
|140
|140
|энергетический уголь, Австралия
|95
|220
|72
|104
|66
|87
|63
|80
|63
|63
|энергетический уголь, Китай
|111
|146
|85
|104
|82
|97
|78
|90
|78
|78
|железная руда, Китай
|90
|110
|85
|85
|75
|75
|70
|70
|70
|70