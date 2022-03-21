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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Fitch повысило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости основных металлов и угля, которую оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

Это обусловлено повышением спроса на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19, недостаточным предложением и краткосрочными перебоями в поставках, в том числе из-за конфликта на Украине. Также пересмотр цен ряда металлов связан с увеличением долгосрочного спроса на фоне глобальной декарбонизации.

Повышение прогноза стоимости никеля на 2022-2024 гг отражает усиление рисков для поставок, поскольку на долю России приходится около 7% мирового производства этого металла. Кроме того, остается существенным спрос на никель со стороны производителей аккумуляторов.

Запасы меди в мире находятся на крайне низком уровне, при этом существуют проблемы с поставками из Чили и Перу, отмечают аналитики Fitch. На РФ приходится примерно 4% мировых поставок этого металла, в связи с чем санкции против страны также могут негативно сказаться на поставках.

Пересмотр прогнозных цен на золото связан с его статусом "безопасной гавани" в период геополитической напряженности, а также инфляционным давлением, отмечают аналитики агентства.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):

Сырье: 2022г 2022г 2023г 2023г 2024г 2024г 2025г 2025г долгосроч. прогноз
- старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый
никель 16000 20000 14000 17000 14000 15000 15000 15000 15000 15000
медь 8500 9500 8000 8500 7500 7500 7500 7500 6700 7000
цинк 2900 3500 2500 2900 2200 2500 2200 2200 2100 2100
алюминий 2500 2950 2500 2400 2500 2500 2250 2250 2000 2000
золото, $ за унцию 1600 1800 1400 1600 1300 1400 1300 1300 1300 1300
коксующийся уголь 160 300 140 160 140 140 140 140 140 140
энергетический уголь, Австралия 95 220 72 104 66 87 63 80 63 63
энергетический уголь, Китай 111 146 85 104 82 97 78 90 78 78
железная руда, Китай 90 110 85 85 75 75 70 70 70 70

Fitch. уголь никель медь золото
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