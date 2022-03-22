Кабмин предложил упростить расчеты в валюте по размещенным на рынке РФ евробондам

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет упростить эмиссию облигаций с обеспечением, стоимость которых указана в иностранной валюте для российских организаций, документ (№91894-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, валютные операции между резидентами запрещены за исключением ряда случаев (расчеты между комиссионерами, в магазинах беспошлинной торговли, операций с внешними ценными бумагами, если они совершаются на организованных торгах, а также операции, связанные с расчетами по итогам клиринга).

Внесенный законопроект позволяет резидентам проводить операции в иностранной валюте, если речь идет о договоре займа между юридическим лицом - заемщиком и юридическим лицом - займодавцем, 100% акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат юридическому лицу - заемщику. При этом заемщик должен быть связан с эмиссией займодавцем облигаций, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, при условии, что размер требований по ним не превышает объема годовой выручки в иностранной валюте, полученной заемщиком от внешнеторговой деятельности.

В пояснительной записке говорится, что сейчас валютное законодательство РФ при выпуске еврооблигаций, размещенных на российском финансовом рынке, не разрешает проводить расчеты в валюте между российской организацией - эмитентом облигаций, созданной специально для выпуска облигаций, и российским юридическим лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, что приводит к транзакционным издержкам и валютным рискам.

"Предлагаемые законопроектом меры позволят упростить эмиссию облигаций с обеспечением, стоимость которых указана в иностранной валюте для российских организаций и полноценно использовать возможности российского рынка ценных бумаг для финансирования долгосрочных (на срок не менее трех лет) инвестиционных проектов", - говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.