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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:42

Alibaba расширила программу buyback с $15 млрд до $25 млрд

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Китайская технологическая компания Alibaba Group Holding Ltd. сообщила, что увеличила объем программы обратного выкупа акций до $25 млрд с $15 млрд. Программа будет действовать до марта 2024 года.

Alibaba по состоянию на 18 марта выкупила акции объемом $9,2 млрд в рамках предыдущей программы.

В отдельном пресс-релизе компания также сообщила, что глава китайской инвестиционной PAG Вэйдзян Шань войдет в совет правления Alibaba в качестве независимого директора с 31 марта.

Котировки акций Alibaba в Гонконге во вторник растут на 8,1%. Американские депозитарные расписки (ADR) компании в Нью-Йорке по итогам торгов в понедельник подешевели на 4,4%. По данным FactSet, ADR Alibaba в прошлом году подешевели на 57%, а с начала 2022 года - на 13%.

Alibaba Китай PAG Вэйдзян Шань Гонконг Нью-Йорк
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