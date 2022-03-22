Апелляция поддержала пересмотр иска "Траста" о взыскании с компании Мамута 500 млн руб.

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 11 января, отменив решение о взыскании по иску банка "Траст" с АО "Вандеркинд" (подконтрольно Александру Мамуту, развивает по франшизе сеть магазинов детских игрушек Hamleys) 498,9 млн рублей, решил пересмотреть дело.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу банка.

При первом рассмотрении Девятый арбитражный апелляционный суд 10 августа 2021 года подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 25 мая удовлетворил иск "Траста".

Арбитражный суд Московского округа 6 декабря 2021 года приостановил производство по жалобе АО "Вандеркинд" на решение судов нижестоящих инстанций до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам заявления "Вандеркинда" о пересмотре иска по новым обстоятельствам, которое было назначено на 11 января 2022 года.

В судебном акте пояснялось, что при рассмотрении жалобы поступило ходатайство компании о приостановлении рассмотрения кассации до вступления в законную силу решения о пересмотре дела по новым обстоятельствам. "Изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд кассационной инстанции считает необходимым приостановить производство по кассационной жалобе в связи с удовлетворением ходатайства ответчика", - отмечалось в документе.

Заседание по жалобе отложено на 5 апреля.

Иск банка к компании связан с просрочкой по основному долгу на сумму 500 млн рублей, образовавшейся после 31 декабря 2020 года, пояснил ранее "Интерфаксу" представитель "Траста". Общий долг "Вандеркинда" перед "Трастом" превышает 2,5 млрд рублей, добавил он.

Между тем Арбитражный суд Москвы 20 апреля 2021 года отказал "Вандеркинду" в иске к банку "Траст" о внесении изменений в кредитный договор и реструктуризации долгов компании на 2,6 млрд рублей. Однако 7 июля апелляция отменила решение и удовлетворила иск, 22 ноября кассация оставила постановление апелляции в силе.

"Вандеркинд" в феврале 2021 года подал в суд иск о принудительной реструктуризации задолженности перед "Трастом", говорилось в сообщении банка. Компания хотела перенести обязательный платеж на два года – до 31 декабря 2022 года, отменить действующую процентную ставку и пени на период пандемии (далее установить сниженную процентную ставку), перенести все процентные платежи на дату погашения задолженности – 31 декабря 2022 года.

"Основанием для такой реструктуризации АО "Вандеркинд" указывало введенные ограничения, связанные с пандемией. Мы считаем такую позицию несостоятельной", - заявил "Траст".

Банк отмечал, что еще в феврале 2019 года реструктурировал кредитные обязательства заемщика, улучшив условия, в том числе снизив процентную нагрузку.

"Траст" готов к переговорам с заемщиком и призывает противоположную сторону к конструктивному диалогу", - говорилось в сообщении банка.

Кредитные обязательства "Вандеркинда" перед "Трастом" возникли в 2018 году, в декабре 2020 года компания перестала обслуживать долг, отмечал банк.

"Траст" вел переговоры о реструктуризации долгов АО "Вандеркинд" и других компаний c их владельцем Александром Мамутом, но прийти к соглашению сторонам не удалось, при этом объем просроченной задолженности продолжал расти. В связи с этим "Траст" направил требование о досрочном погашении полной суммы долга, после чего обратился в суд", - пояснил банк.

19 апреля 2021 года "Траст" подал в Арбитражный суд Москвы еще один иск к АО "Вандеркинд", сумма требований – 2,597 млрд рублей. 23 ноября суд его отклонил.

Это общая сумма долга компании, иск был подан после отправки требования о досрочном погашении этого долга (2,6 млрд рублей), сообщил ранее "Интерфаксу" представитель "Траста". Предыдущий иск на сумму почти 500 млн рублей включает в себя только просроченные обязательства по основному долгу, пояснил он.

АО "Вандеркинд" – структура Ideas4retail, которая владеет эксклюзивными правами на развитие британской сети магазинов детских товаров Hamleys в РФ. В 2019 году газета "Коммерсантъ" сообщала, что основной владелец Ideas4Retail Мамут (его структуре A&NN Investments принадлежит 90% в компании) выставил на продажу сеть Hamleys в РФ. Эта сеть объединяет девять магазинов (семь в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Сочи). В 2019 году сеть Hamleys в России, по данным "Коммерсанта", получила 1,78 млрд рублей выручки и 199 млн рублей EBITDA до выплаты роялти.