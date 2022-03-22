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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

"КАМАЗу" помогут занять место ушедших из РФ европейских производителей грузовиков

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено помогать "КАМАЗу" занять доли европейских производителей грузовиков Man и Scania, которые уйдут с российского рынка, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе поездки в Казань.

"Есть одна положительная новость. С нашего рынка уйдут игроки премиального сегмента Man и Scania. И это по сути дела потенциальная возможность занять весь объем "КАМАЗу", в чем мы постараемся ему помочь", - сказал Борисов.

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн. После начала военной операции на территории Украины компания оказалась под европейскими санкциями.

КАМАЗ Man Scania Юрий Борисов
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