Gunvor отметил спад нефтепереработки в России и его последствия для Европы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снижают производство, усугубляя дефицит дизельного топлива в Европе, заявил на глобальном саммите Financial Times Commodities Global Summit руководитель сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьорн Торнквист. Его цитирует Bloomberg.

"Это глобальная проблема, но для Европы это очень тяжело, потому что в Европе так мало дизельного топлива", - сказал он.

Солярка по-прежнему поступает с российских НПЗ в Европу, но торговля становится все более проблематичной: судоходные компании, банки и покупатели избегают иметь дело с российскими энергетическими продуктами, что называется "самосанкциями" после начала конфликта на Украине (официальных санкций на покупку российских энергоресурсов нет - ИФ).

"Это заставит российских нефтепереработчиков сокращать объемы, мы это уже видим, - сказал Торнквист. - Что это значит? Это означает, что нужно будет экспортировать больше сырой нефти вместо нефтепродуктов, но мы считаем, что это невозможно и приведет к сокращению добычи в России".

Как говорится в презентации Energy Aspects, запасы дизельного топлива в Европе в этом месяце сократятся до самого низкого уровня с 2018 года. В марте около 500 тысяч тонн экспорта дизельного топлива из России окажутся под угрозой, что сделает "физические поставки более ограниченными, чем когда-либо".

Цены на дизельное топливо в Европе выросли за последние недели. Ранее в марте фьючерсы на газойль, торгуемые на Intercontinental Exchange, подскочили до рекордного уровня, поскольку опасения по поводу перебоев с поставками из России, крупнейшего поставщика в Европе, усугубили и без того напряженный рынок. По данным, собранным Bloomberg, цены на мазут в Германии выросли более чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей до 14 марта.

По словам директора по аналитике в Energy Aspects Амриты Сен, Китай покупает российскую нефть, которая в обычных условиях была бы продана другим покупателям на тендерах. "Я начинаю слышать, что китайцы покупают, и мое предположение заключается в том, что Китай не будет спешить, они действительно хотят убедиться, что дисконты достаточно велики", - добавила эксперт, отметив, что рынок станет менее прозрачным в результате покупок, которые осуществляются по прямым каналам (а не на тендерах, которые сейчас не проводятся из-за отсутствия покупателей - ИФ).