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Nokian Tyres прекратит инвестиции в РФ, но завод в Ленобласти продолжит работу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Финский концерн Nokian Tyres прекращает инвестиции в производство автомобильных шин на территории РФ, сообщает пресс-служба компании.

При этом компания продолжит выпуск шин на своем заводе во Всеволожском районе Ленинградской области.

"Продолжая производство шин для легковых автомобилей в России, мы хотим, чтобы Nokian Tyres продолжала управлять заводом и контролировать его. Мы больше не инвестируем в российское производство", - говорится в сообщении.

Между тем, компания планирует нарастить мощности своих заводов в Финляндии и США. В перспективе компания рассчитывает производить все продаваемые в Северной Европе шины в финском городе Нокиа, а шины для Северной Америки – также в Нокиа и в США.

На сегодняшний день тяжелые шины компания разрабатывает и производит в Финляндии. Грузовые и автобусные шины разрабатываются в Финляндии, а производятся в других странах.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.

Российский завод Nokian Tyres был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год.

Nokian Tyres Ленинградская область
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