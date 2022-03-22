Рубль закрыл торги вторника небольшим повышением к доллару и евро

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов вторника; рубль подрос к бивалютной корзине благодаря сообщениям западных СМИ, что Германия не готова вводить эмбарго на покупку российской нефти.

Курс доллара США составил 103,55 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 114,5 руб./EUR1, подешевев на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,9 копейки – до 108,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и евро на закрытии торгов вторника благодаря сообщениям западных СМИ, что Германия не готова вводить эмбарго на покупку российской нефти. По данным СМИ, министры иностранных дел стран ЕС, обсуждавших в понедельник возможность введения санкций в отношении российского энергетического сектора, не смогли достичь соглашения. В частности, Германия заявила, что зависимость ЕС от российских энергоресурсов слишком велика, чтобы можно было говорить о нефтяном эмбарго.

Главы МИД стран ЕС на встрече в понедельник обсудили разные идеи санкций против России, однако на этой неделе одобрения очередного санкционного пакета не ожидается, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Для принятия санкций есть особая процедура. Я бы не стал ждать на этой неделе одобрения нового пакета", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, обсуждали ли министры дополнительные санкции в сфере энергетики, Боррель отметил, что "состоялся обмен мнениями". Он напомнил, что в целом ЕС готов и дальше оказывать давление на РФ посредством санкций в связи с событиями на Украине.

Перед встречей глав МИД стран ЕС Боррель говорил, что они намерены обсудить возможное расширение санкций против РФ, особенно в сфере энергетики, по вопросу эмбарго на импорт нефти из РФ. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.

Участники рынка продолжают следить за событиями на Украине, где на протяжении трех с половиной недель идут боевые действия, и российско-украинскими переговорами.

Президент РФ Владимир Путин постоянно получает информацию о ходе переговорного процесса между Москвой и Киевом, а также о специальной военной операции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Песков. Он уточнил, что Россия не планирует публиковать тезисы, которые она выдвигает на переговорах с украинской стороной. "Вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", - сказал Песков.

В Москве не замечают желания властей в Киеве считаться с требованиями России, между тем заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "К сожалению, мы не видим сейчас желания властей в Киеве считаться с теми, изначально заявленными требованиями российской стороны, которые абсолютно императивны", - сказал он во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области (Белоруссия). Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил в начале прошлой недели, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных переговоры проводятся с 14 марта.

Глобальные инвесторы следят за действиями Федеральной резервной системы (ФРС). Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил в понедельник вечером, что ФРС в случае необходимости готова к повышению ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 б.п. "Мы предпримем все необходимые меры для возврата к ценовой стабильности", - сказал Пауэлл, выступая на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).

На прошлой неделе Федрезерв увеличил ставку на 25 б.п. – до 0,25-0,5%, причем прогноз показал, что руководители центробанка в среднем планируют повысить ставку до 1,9% к концу этого года и примерно до 2,75% к концу следующего.

"Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки более чем на 25 б.п. на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем, - сказал Пауэлл. - А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем".

Большинство руководителей ФРС полагают, что нейтральный уровень ключевой ставки в США составляет около 2,5% при условии, что инфляция составляет порядка 2%.

Жесткие меры могут потребоваться Федрезерву для сдерживания рекордной инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в феврале подскочили на 7,9% в годовом выражении, а индекс PCE, ключевой показатель инфляции для ФРС, без учета волатильных цен на питание и энергоносители, в январе увеличился на 5,2%.

Нефть

Цены на нефть опускаются, корректируясь после скачка более чем на 7% по итогам предыдущих торгов на сообщениях о том, что Евросоюз обсуждает возможность введения запрета на импорт российской нефти.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве во вторник составляет $114,94 за баррель, что на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до $110,21 за баррель, что на 1,7% ниже итогового значения предыдущей сессии.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОЭСР в четвертом квартале 2021 года импортировали нефть в объеме около 4 млн баррелей в сутки (б/с) из стран бывшего СССР, причем львиная доля этого объема пришлась на Россию.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник курс пары "доллар-рубль" не показывал ярко выраженной динамики, при этом в текущих условиях выросшие цены на нефть (фьючерсы Brent сегодня превышали $119 за баррель) не оказывают заметного влияния на рубль. "Незначительное влияние на курс пары "доллар-рубль" оказывало и укрепление доллара после вчерашних жестких заявлений главы ФРС, в которых он допустил повышение ставки сразу на 50 б.п. на ближайших заседаниях. При этом под конец дня доллар все же перешел к ослаблению. Сейчас рубль на время приостановил свое укрепление на фоне опасений введения дальнейших санкций, которые сейчас рассматриваются в ЕС. В связи с этим курс пары "доллар-рубль" завтра, вероятно, останется вблизи текущих уровней, хоть и в дальнейшем у него сохраняется потенциал к снижению в сторону 100 руб./$1 на фоне введенных мер поддержки", - подчеркнул Григорьев.

"Ситуация в Украине, где продолжается военная спецоперация, остается напряженной, и между сторонами пока нет движения в направлении консенсуса по ключевым вопросам, хотя на прошлой неделе звучали упоминания о предпосылках для прогресса. В этом контексте важно помнить, что "россиянин" остается чувствительным к геополитическим новостям несмотря на то, что большая часть негатива уже учтена в курсе рубля. Диапазон последних дней остается актуальным, но по мере поступления свежих новостей волатильность может вернуться, и прорыв выше 110 руб./$1 нельзя исключать так же, как и падение под отметку 100 руб./$1. В случае с парой "евро-рубль" торги протекают более нервозно, и локальный диапазон обозначается отметками 120-100 руб./EUR1", - говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Банк России во вторник, 22 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 997,8 млрд рублей) в среднем по ставке 19,47% годовых.

Банки на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки" во вторник, привлекли 1 трлн 401,4 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банки во вторник на аукционе 7-дневного репо привлекли 3 трлн 514,7 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ. Лимит аукциона был увеличен до 5,05 трлн рублей с 3,0 трлн рублей неделей ранее.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по Москве (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 марта на 60,78 копейки, до 104,0741 руб./$1, и уменьшил курс евро на 81,69 копейки, до 114,7833 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 51,44 копейки по отношению к понедельнику и составил 104,0647 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 54,85 копейки и составил 104,0205 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 314,942 млн, из которых $596,904 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $718,038 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 67,98 копейки, до 114,5136 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 73,05 копейки, до 114,4984 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR509,09 млн, из которых EUR197,582 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR311,508 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного понизились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 20,58% и 21,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 23,06% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 16 б.п. - до 24,17% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 17 б.п. - до 24,46% годовых.