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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

Чиновник МВФ стал новым главой ЦБ Южной Кореи

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Ли Чхан Ён назначен главой центрального банка Южной Кореи, сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление офиса президента страны.

На этом посту он сменит Ли Чжу Ёля, второй срок которого истекает в марте.

Аналитики не ожидают, что смена руководителя приведет к изменению курса денежно-кредитной политики Банка Кореи, который трижды повысил ставку с августа 2021 года и сигнализирует о дальнейших повышениях на фоне высокой инфляции.

Ли Чхан Ён - выпускник Национального университета Сеула, доктор экономических наук Гарвардского университета. До начала работы в МВФ в 2014 году он занимал пост старшего экономиста Азиатского банка развития.

Южная Корея МВФ
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