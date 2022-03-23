Транзитная заявка на газ через Украину осталась на прежнем максимальном уровне

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного коридора в среду держится на прежнем - максимальном - уровне долгосрочного контракта (40 млрд кубометров в год, или 109 млн кубометров в сутки).

Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за введения санкций в отношении России. На данный момент котировки на главном европейском хабе TTF - $1077 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом" (цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 23 марта составляет 106,5 млн куб. м, заявка на 22 марта была 109,5 млн куб. м.

Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

По мере наступления весны в Европе продолжает расти температура воздуха. По прогнозам, на наступившей неделе будет в среднем на 4 градуса теплее, чем на предыдущей. Однако следующая неделя, которая приходится на конец марта-начало апреля, будет намного холоднее.

На прошлой неделе (с 14 по 20 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, в понедельник этот показатель упал до 13,8%, а во вторник - до 11,3%. Далее на неделе ожидается довольно слабый ветер, что ещё сократит выработку. Снижение показателей по ВИЭ является катализатором роста спроса на газ и - соответственно - цены на него.