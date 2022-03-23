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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Правительство предложило переназначить Костина на пост главы ВТБ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство направило в наблюдательный совет банка ВТБ директиву о продлении полномочий Андрея Костина на посту президента - председателя правления ВТБ на следующие пять лет, говорится в сообщении банка.

"Банк ВТБ под руководством Андрея Леонидовича приобрел статус системно значимого финансового института, стал надежным партнером для миллионов клиентов и страны. Уверен, что профессионализм и опыт Андрея Костина позволят банку достойно справиться с текущими вызовами, сделать все необходимое для защиты интересов клиентов и перенастроить работу группы с учетом новых условий", - сказал вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении.

Согласно уставу ВТБ, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, назначение президента - председателя правления банка и определение срока его полномочий относится к компетенции наблюдательного совета банка после утверждения правительством соответствующей директивы.

ВТБ Андрей Костин
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