Власти Финляндии сочли невозможным выдать лицензию на строительство АЭС "Ханхикиви"

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Выдача лицензии на строительство АЭС "Ханхикиви" с участием ГК "Росатом" сейчас невозможна, заявил министр экономики Финляндии Мика Линтиля в ходе дебатов в парламенте страны, показанных местным телеканалом Yle.

Он отметил, что решение в отношении АЭС принимают ее собственники.

"Мы являемся лицензирующим органом, и общая польза для общества занимает центральное место в процессе лицензирования", - заявил финский министр.

По его словам, в ситуации, когда крупным собственником является "лицо, нарушившее международные нормы, связанные с атомной энергетикой", выдача лицензии такому лицу не представляется возможной. Вероятно, финский чиновник говорил о ситуации вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС на Украине, но прямого указания на это в его выступлении не было.

Ранее финский заказчик строительства АЭС "Ханхикиви" Fennovoima ("Росатому" принадлежит 34% компании) заявила о рисках для реализации проекта на фоне ситуации на Украине. "Российское вторжение на Украину и, как следствие, контрмеры ЕС и западных стран создают серьезный риск для проекта "Ханхикиви-1", - говорилось в сообщении компании.

В конце 2021 года RAOS Project (структура ГК "Росатом") завершила разработку предварительного отчета по обоснованию безопасности (ПООБ) для АЭС "Ханхикиви-1" и представила его на рассмотрение финскому заказчику - Fennovoima. Предполагалось, что в текущем году основное внимание специалистов по инжинирингу будет сосредоточено на подготовке рабочей документации.

Контракт на строительство станции был подписан между "Русатом Энерго Интернешнл" и Fennovoima в 2013 году. Станцию планируется построить в районе Пюхяйоки. Вместе с контрактом на строительство АЭС был заключен десятилетний топливный контракт для будущей станции с "ТВЭЛом" на 450 млн евро.

В конце марта 2014 года "Росатом" закрыл сделку по приобретению 34% в Fennovoima за 35,9 млн евро. Стоимость проекта - 7 млрд евро.

Fennovoima является владельцем более 60 промышленных, торговых и энергетических предприятий Финляндии. Компания создавалась для строительства новых атомных мощностей в Финляндии, сейчас у нее нет АЭС.