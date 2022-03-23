КТК остановил погрузку нефти на терминале

Прокачка идет в сниженном режиме, запас в резервуарах закончится через сутки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку нефти на терминале близ Новороссийска, прокачка снижена, возможна полная остановка через сутки.

"На сегодняшний день погрузка на нефтяном терминале остановлена полностью", - сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань в эфире Первого канала.

"Как мы уже заявляли, вчера ВПУ-2 (выносное причальное устройство - ИФ), помимо ВПУ-3, также остановлено и выведено из эксплуатации в связи с тем, что мы обнаружили повреждения, не допускающие дальнейшую эксплуатацию. ВПУ-1 также остановлен, погрузка не производится в связи с тем, что мы должны провести полное обследование. Но на сегодняшний день пока что наши водолазы не могут его провести по погодным условиям. Поэтому прием по трубопроводу происходит, но емкости резервуарной у нас осталось до следующего вечера, завтрашнего дня. Поэтому сокращение в перспективе поставок практически в пять раз. В перспективе этого и следующего месяца - в марте и апреле", - уточнил он.

"Прием (нефти - ИФ) по трубопроводу происходит на сниженных режимах. У нас пока есть небольшой запас в резервуарном парке, но он не бесконечен. Предполагаем, что к концу суток мы вынуждены будем остановиться", - заявил глава КТК.

Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак в Госдуме заявил, что российская сторона делает все для восстановления прокачки нефти по трубопроводу КТК в полном объеме.

"Управляют этим консорциумом иностранные инвесторы, такие как, например, Chevron, другие иностранные компании, техническое обслуживание тоже обеспечивает иностранная компания. С нашей стороны мы делаем все, чтобы обеспечить скорейшее (восстановление прокачки - ИФ), в том числе и оказание поддержки (оператору - ИФ) для того, чтобы этот нефтепровод и перелив в Новороссийске был восстановлен", - сказал он.

По словам вице-премьера, восстановление может занять 1,5-2 месяца. "И в этот период конечно этот объем нефти на мировые рынки может не поставляться, что может сказаться на рынках нефти", - добавил Новак, уточнив, что КТК прокачивает 1,1 млн баррелей в сутки.

Трубопровод мощностью 67 млн тонн нефти в год соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. На казахстанское сырье приходится более 80% от прокачиваемых объемов. Акционеры КТК: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

В начале недели консорциум после неблагоприятных погодных условий остановил на ремонт два из трех действующих выносных причальных устройства (ВПУ).