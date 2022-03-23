Ведомства подготовят программу увеличения внутреннего спроса на металлы

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг, Минстрой и Минтранс РФ готовят предложения по запуску инфраструктурных проектов с целью поддержания внутреннего спроса на металлопродукцию в условиях сокращения экспорта, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

"Сейчас непростые времена настали с учетом сжатия внешних рынков. И для нас, конечно, внутренний спрос - это будет основной рынок поставки металлургической продукции. Мы с коллегами из Минстроя, Минтранса сейчас готовим, в том числе, комплексные предложения в правительстве и для рассмотрения у вас, запуска инфраструктурных строек, где будет большой объем утилизироваться металла с точки зрения поддержания металлургических предприятий", - сказал он, обращаясь в главе государства.

Путин со своей стороны отметил, что разворачивать такие инфраструктурные проекты надо оперативно.

"Денис Валентинович сейчас упомянул еще раз про металлургов. Нам нужно оперативно разворачивать инфраструктурные планы, запускать новые стройки, чтобы стимулировать спрос на такую продукцию, как я уже сказал, прежде всего металлургическую продукцию. Спрос поднимать внутри страны", - сказал он.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что рост цен на металлы в РФ удалось остановить. "Большую работу ведем с поставщиками стройресурсов. По поручению председателя правительства провели встречу с металлургами, в результате которой могу сказать, что у нас остановлен рост цен на продукцию металлургов", - сказал он.

Он добавил, что на внутреннем рынке потребляется 42 млн тонн в год черных металлов. Из них 29 млн тонн, почти 70%, потребляет стройотрасль.

"Таким образом, поддерживая строительную отрасль, мы и серьезно поддерживаем металлургов. Это очень важная составляющая, я надеюсь, что мы найдем все решения", - заключил Хуснуллин.