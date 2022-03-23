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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Средства для финансирования посевной начали распределять только 56 регионов РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Финансирование аграриев, в том числе для проведения посевной кампании, начали только 56 регионов, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании с членами правительства, которое в среду провел президент Владимир Путин.

"Финансирование в том числе необходимое для посевной, начали распределять только 56 субъектов", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что средства, предусмотренные регионам, в том числе для проведения сезонных полевых работ, были направлены заблаговременно. "Более того: мы рекомендовали субъектам внести изменения в нормативные акты, предусматривающие финансовое обеспечение затрат аграриев", - заявил министр.

В связи с этим Патрушев обратился к руководителям регионов с просьбой "максимально поддержать аграриев и в первую очередь – оперативно довести средства государственной финансовой поддержки". "Тем более с учетом текущей ситуации", - отметил он.

Глава Минсельхоза также сообщил, что посевная кампания набирает обороты. Весенние полевые работы начались в 17 субъектах. Яровыми засеяно более 300 тыс. га, подкормка озимых проведена на площади 5,4 млн га. К началу посевной в каждом субъекте обеспечивается полноценная готовность всех материально-технических ресурсов, сказал он.

Как сообщалось, общая посевная площадь в этом году составит 81,3 млн га (с учетом озимых), что на 1,4 млн га больше, чем в прошлом году. Посевная кампания в этом году началась гораздо раньше, чем в прошлом году, сообщал ранее Минсельхоз.

Минсельхоз РФ
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