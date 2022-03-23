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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Brent подорожала почти до $121 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в среду вечером после выхода данных Минэнерго США о недельном снижении запасов этого энергоресурса в стране.

На неделе, которая завершилась 18 марта, коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,95 млн баррелей и составили 238,04 млн баррелей, дистиллятов - на 2,07 млн баррелей, до 112,14 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 750 тыс. баррелей, бензина - на 1,85 млн баррелей и дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник вечером, показали снижение запасов в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей.

К 17:45 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $5,32 (4,61%), до $120,8 за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи на $4,58 (4,19%), до $113,85 за баррель.

В центре внимания участников нефтяного рынка также остается ситуация на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

Рынок ждет встречи глав государств НАТО в четверг. Эксперты полагают, что ее итогом может стать ужесточение антироссийских санкций, которые могут усилить риски перебоев в поставках энергоресурсов.

Brent WTI Европа Минэнерго США Украина
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