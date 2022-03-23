Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Средняя стоимость топлива в аэропортах в феврале выросла к январю на 3,5%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В феврале средняя стоимость топлива в российских аэропортах выросла к январюна 3,5%, до 65 542 рублей за тонну (без НДС), свидетельствует статистика Росавиации.

Исходя из опубликованных данных (часть данных Росавиация не раскрыла из-за отсутствия разрешения топливозаправочных компаний), больше всего керосин подорожал в аэропорту Ставрополя: ценник ОАО "Международный аэропорт Ставрополь" вырос за месяц на 29%, до 74 759 рублей за тонну. Сильнее всего топливо подешевело в Мирном: "Мирнинское авиапредприятие" снизило цену на 17%, до 68 280 рублей.

Самая высокая цена топлива в феврале наблюдалась в аэропорту Магадана, где ООО ТЗК "Аэрофьюэлз Магадан" просило за тонну 96 958 рублей. Самый низкий ценник - 45,8 тысячи рублей за тонну - предлагало в воронежском аэропорту АО "ТЗК "Интерджет-Воронеж".

Все операторы, работающие в аэропортах Московского авиаузла, подняли цены в феврале. Находящиеся во "Внуково" ЗАО "Топливо-заправочный сервис" и ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" увеличили ценники на 1%, - до 57,5 тысячи и 58,5 тысячи рублей, соответственно. Топливо у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" подорожало на 9%, до 58,87 тысячи рублей за тонну.

Работающее в "Шереметьево" ООО "РН-Аэро" (структура "Роснефти") подняло ценник на 8%, до 66 344 рублей. ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" увеличило его на 7%, до 62,08 тысячи рублей, АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта) - почти на 8%, до 62,95 тысячи рублей.

К концу 2021 года средняя цена топлива в российских аэропортах выросла с начала года на 35%.

Росавиация Ставрополь Москва Магадан Роснефть ЛУКОЙЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Власти Удмуртии попросили Дурова снизить расценки на рекламу в Telegram

Путин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. Обобщение

Путин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. Обобщение

ЦБ запретил исключать из котировальных списков бирж бумаги компаний с российскими корнями

Курс рубля отыграл половину потерь, полученных с конца февраля

Курс рубля отыграл половину потерь, полученных с конца февраля

Росстат отметил ускорение подорожания сахара за неделю до 13,8%

Легковые автомобили российской сборки с начала марта подорожали на 18%

Легковые автомобили российской сборки с начала марта подорожали на 18%

Недельная инфляция в РФ третью неделю подряд оставалась в районе 2%

Девятый вал обрушил прокачку нефти по КТК. Обобщение

Девятый вал обрушил прокачку нефти по КТК. Обобщение

Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения до 18,3%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });