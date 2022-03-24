Объявлены дискретные аукционы по акциям "Роснефти", "АЛРОСА", "Полюса" и "Магнита"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретные аукционы по акциям "Роснефти", "АЛРОСА", ПАО "Полюс", "Магнита" и "префам" "Сургутнефтегаза", говорится в сообщении биржи. Причиной проведения аукционов стал рост цен этих бумаг более чем на 20%.

Ранее Мосбиржа начала дискретные аукционы по акциям "Фосагро" и "НОВАТЭКа", привилегированным акциям Сбербанка, "Татнефти" и ГМК "Норильский никель" по той же причине.

В четверг после почти месячного перерыва на бирже возобновились торги 33 акциями. Позже к этим бумагам добавились акции "Сургутнефтегаза".

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги походят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с Центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости.