"СПАРК-Интерфакс" запустил новый сервис "Оценка деловой репутации"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Система "СПАРК-Интерфакс" дополнила функционал расширенным модулем анализа деловой репутации и раннего обнаружения рисков по материалам СМИ, который создан на основе данных системы управления репутацией и медиа-анализа "СКАН-Интерфакс".

Новый сервис "Оценка деловой репутации" позволяет автоматически отслеживать упоминания в СМИ по пользовательским спискам компаний и персон и ежедневно получать отчёты с "рисковыми" новостями. Использование сервиса существенно сокращает время на мониторинг, анализ и оценку ситуации по объекту и исключает необходимость использования в работе нескольких систем - информация доступна в режиме "единого окна".

"Исходя из потребностей клиентов, мы совершенствуем уже зарекомендовавшие себя на рынке наши IT-продукты, объединяя их в экосистему "Интерфакса". Подключение нового сервиса позволит максимально оперативно и с высокой точностью отслеживать назревающие проблемы по всему списку деловых партнёров благодаря обогащенным данным нашей аналитической системы", - сказал исполнительный директор "СПАРК-Интерфакс" Алексей Кобин.

Обновленный функционал также дополняет стандартные возможности "СПАРК-Интерфакс" по поиску аффилированности. Функция получения новостей по группе компаний и бенефициарам в рамках одного запроса позволяет выявлять скрытые связи на основании упоминаний в новостях. Сообщения в СМИ не гарантируют стопроцентную аффилированность, но могут послужить поводом для проведения дальнейших расследований.

"Медиа-мониторинг - уже почти обязательный инструмент оценки рисков для любого специалиста по безопасности. Зачастую первые сигналы о негативных событиях в компании появляются именно в медиа-пространстве. Анализ рисков по СМИ позволяет обнаружить нарастающие проблемы до того, как они приобретут статус юридических фактов. Своевременное обнаружение репутационных рисков, как собственных, так и рисков у поставщиков и партнёров, позволяет минимизировать потери для бизнеса, что приобретает еще большую значимость в нынешних экономических условиях", - прокомментировала запуск нового сервиса директор по развитию "СКАН-Интерфакс" Юлия Михайлова.

В отличие от стандартного модуля "Новости и сообщения СМИ", который доступен в базовом функционале системы СПАРК, расширенный модуль предоставляет доступ к архиву новостей по компании или персоне за пять лет вместо одного года и даёт возможность уточнять поисковые запросы, а также получать данные мониторинга по портфелю контрагентов на электронную почту.

Система мониторинга СМИ и соцмедиа "СКАН-Интерфакс", на основе которой создан сервис "Оценка деловой репутации", агрегирует более 60 тысяч источников, в число которых входят самые влиятельные информагентства, газеты, сайты, блоги, региональные СМИ, платные издания и закрытые ленты, доступные только по подписке. Новости сканируются по 65 риск-факторам, которые во многом соответствуют факторам кредитно-финансового риска и потенциально проблемным темам. По каждому физическому или юридическому лицу в сервисе доступен архив публикаций за последние пять лет.