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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

"ЛУКОЙЛ" сохранил план начать бурение на месторождении им. Грайфера в конце года

"ЛУКОЙЛ" сохранил план начать бурение на месторождении им. Грайфера в конце года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" сохраняет график ввода в эксплуатацию третьего месторождения на Каспии - им. Грайфера, планирует начать бурение в конце года.

"Сегодня завершены практически работы по верхним строениям (буровой платформы - ИФ), уже жилой блок погружен на баржу. Мы планируем жилой блок смонтировать в мае, в июне уже отправить рабочую площадку и в конце ноября - в декабре начать буровые работы. Пока идет все по графику", - сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

"Сейчас идет анализ нашей инвестиционной программы (в Астраханской области - ИФ), есть ряд ограничений, которые влияют на наше развитие, например, поставка импортного оборудования. Поэтому мы переосмысливаем. Пока все остается в силе, идет обустройство нового месторождения им. Кувыкина", - добавил он.

Компания в 2020 году добыла на Каспии более 7 млн тонн нефти. Месторождение им. Валерия Исааковича Грайфера, открытое в 2001 году, расположено в 160 км от порта города Астрахань. Ожидаемая полка добычи - 1,2 млн тонн нефти в год. Месторождение им. Кувыкина с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата ожидается к запуску в 2029 году.

ЛУКОЙЛ
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