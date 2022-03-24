Принадлежащий LetterOne британский ритейлер не сумел провести выплату по кредиту

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Британская компания Holland & Barrett, владелец сети магазинов здорового питания, принадлежащий инвестиционной компании LetterOne, столкнулась с проблемой при выплате процентов по кредиту на 415 млн евро, пишет Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

По их сведениям, платеж, осуществленный 23 марта, по так и не дошел до кредиторов, поскольку обслуживающий транзакцию банк испытывает трудности с обработкой платежа. Платеж по другому кредиту, на сумму 450 млн фунтов стерлингов ($594 млн), был перечислен без проблем.

LetterOne подтвердила FT, что "один из платежных агентов испытывает трудности с обработкой платежей в евро".

"LetterOne не находится под санкциями, что подтвердили регуляторы в Великобритании и Люксембурге. Мы уверены, что платежный агент вскоре осуществит платеж", - говорится в сообщении компании.

В ответ на западные санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена LetterOne исключил всех российских акционеров из совета директоров, они не могут влиять на решения компании, пишет FT.

Сеть Holland & Barrett насчитывает свыше 1,3 тысячи магазинов в 16 странах мира. В Великобритании штат компании составляет около 5 тысяч человек.