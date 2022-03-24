"РусГидро" перечислила платежному агенту деньги на купон по рублевым евробондам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" перечислило средства для выплаты купонного дохода по выпуску рублевых еврооблигаций на 20 млрд руб. со сроком погашения в 2022 году в сумме 812,5 млн руб. Средства получены платежным агентом Bank of New York Mellon, сообщила компания в четверг.

Запланированная дата выплаты купонного дохода - 28 марта.

Этот выпуск размещен в 2017 году под 8,125% годовых, эмитентом является RusHydro Capital Markets DAC. Обязательства по выплате купона исполнены "своевременно, в полном объеме и в соответствии с эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций", заявила "РусГидро".

Ранее в четверг было объявлено о включении "РусГидро" наряду с рядом других компаний и банков из России в санкционный список Великобритании.