ЦБ РФ с 25 марта увеличит сроки ломбардных кредитов до 90 дней

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Банк России с 25 марта увеличивает сроки предоставления кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами (ломбардных кредитов), до 90 дней, которые ранее предоставлялись на срок 1 день, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Ставка по кредитам на сроки от 2 до 90 дней будет установлена равной ставке по кредитам на срок 1 день, то есть ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1 процентный пункт.

При этом ставка по указанным кредитам будет плавающей – при изменении ключевой ставки Банка России ставка по предоставленным кредитам, обеспеченным ценными бумагами, будет меняться на соответствующую величину.

Одновременно Банк России увеличит максимально возможную задолженность (лимит) по ломбардным кредитам, установив ее равной 5-кратному объему собственных средств кредитной организации.

Прочие параметры операций по представлению кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами, останутся неизменными.

Как отмечается в сообщении ЦБ РФ, эта мера снизит операционную нагрузку на кредитные организации и позволит им более гибко управлять собственной ликвидностью.