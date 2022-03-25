Европейские фондовые рынки завершили сессию в четверг разнонаправленно

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в четверг без единой динамики.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,21% и составил 453,07 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 0,07%, французский САС 40 - на 0,39%, испанский IBEX 35 - на 0,28%. Британский FTSE 100 прибавил 0,09%, итальянский FTSE MIB увеличился на 0,42%.

Инвесторы продолжили следить за изменением ситуации вокруг Украины на фоне визита президента США Джо Байдена в Европу.

НАТО и дальше будет работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе систем ПВО, заявил Байден в четверг после встречи с лидерами НАТО.

"Я приветствую шаги союзников по предоставлению оборонной поддержки Украине, и все вместе мы привержены тому, чтобы определять, какое дополнительное военное оборудование можно поставить Украине, в том числе - системы ПВО", - говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Также участники рынка оценивали свежую порцию статистических данных.

Индекс делового доверия во Франции в марте опустился до минимума за 11 месяцев - 106 пунктов со 112 пунктов месяцем ранее, показали данные статистического агентства страны Insee. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя до 110 пунктов.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте опустился до 54,5 пункта с 55,5 пункта в феврале, согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце уменьшился до 54,8 пункта с февральских 55,5 пункта. PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока опустился до 57 с 58,2 пункта.

Сводный PMI Германии в марте снизился до 54,6 пункта с 55,6 пункта. В сфере услуг PMI упал до 55 пунктов с 55,8 пункта, в обрабатывающей промышленности индикатор опустился на 4 пункта - до 57,6 пункта.

Мартовское значение сводного PMI Франции составило 56,2 пункта по сравнению с 55,5 пункта месяцем ранее. Индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 57,4 с 55,5 пункта, тогда как в обрабатывающей промышленности снизился до 54,8 с 57,2 пункта.

Котировки акций германского производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG выросли на 7,1%. Компания в 2021 году значительно нарастила основные финансовые показатели благодаря высокому спросу и сокращению издержек и ожидает дальнейшего их увеличения.

Бумаги итальянского почтового сервиса Poste Italiane SpA и британской инвестиционной Bridgepoint Group PLC подорожали на 1,8% и 9,8% соответственно после публикации отчетностей.

В лидерах роста в Stoxx 600 оказались акции британо-российской металлургической компании Polymetal International PLC (+20,7%).